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Otobüste yolculuk yapan kadını telefonla taciz eden muavin tutuklandı

Kocaeli’de 2015 yılında bir turizm firmasına ait otobüste yolculuk yapan kadının yasa dışı yollardan irtibat numarasına ulaşan ve daha sonra taciz eden muavin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:27
Otobüste yolculuk yapan kadını telefonla taciz eden muavin tutuklandı

Kocaeli’de 2015 yılında bir turizm firmasına ait otobüste yolculuk yapan kadının yasa dışı yollardan irtibat numarasına ulaşan ve daha sonra taciz eden muavin tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında Kocaeli’de bulunan bir şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan turizm firmasında muavin olarak çalışan Y.D. (27), görevli olduğu otobüste yolculuk yapan bir kadının isim ve irtibat bilgisine şirket sisteminden gizlice ulaştı. Daha sonra kadını mesaj ve görüntülü aramalarla sürekli taciz eden Y.D., daha sonra kadına cinsel içerikli görüntüler göndermeye başladı. Yaşanan olay sonrasında ismi öğrenilemeyen kadın Y.D.’den şikayetçi oldu. Kadının şikayeti sonrasında gözaltına alınan Y.D. hakkında dava açıldı. Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Y.D.’nin tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi. Açılan dava sonrasında şahsın çalıştığı yerdeki işine son verildi.



Davada telefon kayıtları gerçeği ortaya çıkarttı


Davada yaptığı savunmada kadını otobüste gördüğünü ve kendisinden hoşlandığı için şirket üzerinden bilgilerine ulaştığını söyleyen Y.D.’nin taciz içerikli mesaj ve görüntü göndermediğini iddia ettiği öğrenildi. Mahkeme heyeti tarafından telefon kayıtlarının incelenmesi yönünden karar alındı. Yapılan incelemelerde Y.D.’nin cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Uzun süredir devam eden davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Y.D.’nin 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Çalıştığı fabrikada yakalandı


Mahkeme heyetinin kararı sonrasında Y.D. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Y.D.’nin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın Başiskele ilçesinde bulunan bir fabrikada çalıştığını tespit etti. Ekipler tarafından şahıs çalıştığı fabrikada yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine gönderilmek üzere Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:27
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