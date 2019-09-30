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Otobüste bir kadın terör estirdi: Kendisini uyaran adama küfürlerle tekme tokat saldırdı!

İstanbul'da otobüste yaşanan olayda bir adam, çantasından rahatsız olduğu kadını sakin bir dille uyardı. Adamın tepkisine sinirlenen ve terör estiren kadın küfürler savurup, adama tokat attı. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:50

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı kendisini uyaran adama saldır. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, terör estirdi. Adamı çantasıyla rahatsız eden kadın, küfürler savurarak şahsa tekme tokat saldırdı.

Tokat attı, küfür etti

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaştı. Otobüste dehşet saçan kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" şeklinde küfürler savurdu. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde uyardı, ancak kadın saldırmaya devam etti.

 

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:50
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. otobüste kadın dehşeti
  4. otobüste kadın adama saldırdı
  5. otobüste saldırı

YORUM YAZ

  • anti feministanti feminist22 dk önce
    akpartiye oy veren anadolu kadının bunlarla hiç bir alakası yoktur.Işin garip tarafi akpartinin yaptığı yasalarla destek olduğu bu feminist ve şirretlerden ak partiye bir oy gelmiyor. Hala bunlara yaranmak için yapılanlar niye.Istanbul sözleşmesine hayır.
  • Recep kayaRecep kaya25 dk önce
    Kadın beyanını baz alan, haklı sayan bir düzen kuruldu, adamın haklı çıkma şansı çok zor.
  • DenizDeniz28 dk önce
    Adam dua etsin sadece tokat yemiş. Kadın bana taciz etti dese adam kimseyi inandıramazdı halk tarafından linç edilir üstüne birde hapis yatardı.
  • ŞinasiŞinasi31 dk önce
    Adam şikaetci olsun.
  • TARIKTARIK32 dk önce
    kadem bu kadınıda savunsun her kadın hatasız her erkek aşşağılık ya
  • Başçavuş Başçavuş 40 dk önce
    Allah böyle kadınların şerrinden korusun

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