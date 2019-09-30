Otobüste bir kadın terör estirdi: Kendisini uyaran adama küfürlerle tekme tokat saldırdı!

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı kendisini uyaran adama saldır. Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, terör estirdi. Adamı çantasıyla rahatsız eden kadın, küfürler savurarak şahsa tekme tokat saldırdı.

Tokat attı, küfür etti

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaştı. Otobüste dehşet saçan kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" şeklinde küfürler savurdu. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde uyardı, ancak kadın saldırmaya devam etti.