  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:54:30 -
Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

KARABÜK (AA) - Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e gelen yolcu otobüsündeki aynı aileden 3 kişi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ancak negatife döndüğünü belirtti.

Bunun üzerine 3 yolcu Eskipazar jandarma kontrol noktasında otobüsten indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Yenice ilçesindeki evlerine gönderildi.

Otobüsteki diğer 6 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin ise Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde filyasyon ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Otobüste bulunan toplam 12 kişi ev izolasyonuna alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı