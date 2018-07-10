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Otobüse yetişeyim derken taksinin altında kaldı!

İstanbul Beşiktaş Bararos Bulvarı'nda duraktaki otobüse yetişmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye ticari taksi çarptı.

10 Temmuz 2018 Salı 10:33
Otobüse yetişeyim derken taksinin altında kaldı!

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüs duraklarına gitmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Utka'ya o sırada Yusuf Aşka kullandığı 34 TEA 16 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Utka'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu.

Yaralı Utka kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Utka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan taksi sürücüsü Yusuf Aşka, “Biz yeşil ışıkta ilerliyorduk. Bu arkadaşta kırmızı ışıkta duraklardaki otobüse yetişme için koşmaya başladı. Koşunca benim araca çarparak yere düştü" dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:33
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