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Gündem Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak
Gündem

Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

“İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan ancak belediyenin kasasını tamtakır bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığı ihaleyi de yandaşa verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe vermediği için yolda kalan otobüsleri yenileyemediği iddia edilen CHP'li İmamoğlu, anket ve araştırma için 382 bin TL'yi gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:52:00 -
Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf dalgası ile karşılaşıyor.

İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığı ihalede de yine İBB'nin parasını yandaşa peşkeş çekti. 

Vatandaşların ittiği otobüsün bakımlarına verecek parası olmadığı iddia edilen CHP'li İmamoğlu, anket için 382 bin 586 liralık ihaleyi CHP yandaşı Panaliz Araştırma isimli şirkete verdi.

Referans hep CHP

CHP'li belediyelerden ihale alan Panaliz Araştırma şirketinin CHP'li belediyeler ve parti teşkilatları olması dikkat çekti.

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