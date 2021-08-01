Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf dalgası ile karşılaşıyor.

“İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yaptığı ihalede de yine İBB'nin parasını yandaşa peşkeş çekti.

Vatandaşların ittiği otobüsün bakımlarına verecek parası olmadığı iddia edilen CHP'li İmamoğlu, anket için 382 bin 586 liralık ihaleyi CHP yandaşı Panaliz Araştırma isimli şirkete verdi.

Referans hep CHP

CHP'li belediyelerden ihale alan Panaliz Araştırma şirketinin CHP'li belediyeler ve parti teşkilatları olması dikkat çekti.