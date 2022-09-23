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Yerel Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü
Yerel

Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü

Fatih’te yağmurla beraber kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobil içindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 07:00:00 -
Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü


Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurla beraber kayganlaşan yolda Onur D. kontroldeki 34 FLN 626 plakalı otomobil kontrolden çıkarak T44130 BAGDAT plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tekeri yerinden koparken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil içindeki 2 kişi sıkıştı
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobilin içindeki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

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