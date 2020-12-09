Otobüse binmek için korona aşı testi istenecek m? Uçak seyahatlerinde korona aşı testi istenecek mi?

Bakan Koca, Çin’den temin edilen aşının bir iki gün içinde Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bakan Koca korona aşısının zorunlu olup olmayacağını ve korona aşısının HES koduna işlenip işlenmeyeceğini, korona aşısı olmayanların seyahat edip etmeyeceğine yönelik açıklamada bulundu.

Otobüs, uçak seyahatlerinde covid testi istenecek mi?

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada:“HES koduyla ilgili biz aşıyı yapılan kişinin HES koduna, e-nabıza işlemiş olacağız. Bazı yerlere giriş çıkış için şu an düşünmüyoruz. Bu dünyada da gündeme gelecek. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok kuruluş, şirket, yapı aşı yapılmasını önemseyecek. Aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa binmek, otobüse binmek için istenebilir. Ama bugünün konusu değil. Yaygın olarak yapıldıktan sonra gündeme gelebilir. Biz önden HES koduna aşıyı işlemeyi, e-nabıza da işlemiş olacağız. Bu anlamda sorun olmayacak.” açıklamasında bulundu.