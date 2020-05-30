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Aktüel

Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, pandemi dönemi yeniden normalleşme takvimine göre seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 1 Haziran’a hazır hale getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:00:04 -
Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, pandemi dönemi yeniden normalleşme takvimine göre seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı 1 Haziran’a hazır hale getiriliyor.


Kdz. Ereğli Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan pandemi sonrası normalleşme takvimine göre hazırlıklarını sürdürüyor.


Korona Virüs salgını nedeniyle şehirlerarası trafiğin kısıtlanmasıyla kapatılan Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali, 1 Haziran tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi ekiplerince otogar dezenfekte ediliyor.


Ekipler, seyahat acenteleri bürolarını ve yolcu salonunu temizleyerek yeni döneme hazırlıyor.

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