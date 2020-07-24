  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otobüs şoförü aracının içinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:00:22 -
Otobüs şoförü aracının içinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Ordu-İstanbul seferini yapan bir firmaya ait otobüsün şoförü, alt kattaki dinlenme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde, seferden dönüp Battal Gazi Mahallesi Yonca Sokak'taki firmanın bürosuna yanaşan otobüsün kaptanı Ahmet Hiden, ikinci kaptan Musa Salma'yı uyandırmak için alt bölmeyi açtı.

Arkadaşının hareketsiz yattığını gören Hiden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Salma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüsün çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı