Otobüs kazası geride yarım kalan anılar bıraktı

Başkentte halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi, geride gözü yaşlı ailelerini ve yarım kalan hikayelerini bıraktı.

Kazanın ardından bugün toprağa verilen Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın dedeleri Muzaffer Sarıyıldız (70) ve Ali İhsan Demirtaş (67) torunlarını otobüs kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor.

Adaletin en kısa sürede yerine gelmesini isteyen dede Muzaffer Sarıyıldız, "Emre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için Çankaya'da bir lokantada garsonluk yapıyordu. Kaza günü yanımıza geldi. Babaannesini, beni öptü, sarıldı ve bir şeyler yedikten sonra 'işe geç kalıyorum ben gideyim' dedi. Bize durduk yere 'hakkınızı helal edin' diyerek gitti. Helallik istemesi beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Ali İhsan Demirtaş ise kazada yitirdiği torununu geri getiremeyeceklerini belirterek, otobüs şoförlerinin eğitimli kişilerden seçilmesi gerektiğini vurguladı.

11 kişilik ailesine tek başına bakıyormuş

Kazada hayatını kaybeden Irak uyruklu Younis Abdullah'ın ağabeyi Abdalkarm Abdullah da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Kardeşinin lokantada garsonluk yaparak 11 kişiye baktığını dile getiren Abdullah, şunları kaydetti:

"Kardeşim ailesi için canını verecek bir kişiydi. 11 kişilik ailemizde 4 engelli hastamız var. Tek başına hepsine bakıyordu. O gün yine işe gitmek için durağa gitti. Arkadaşlarına hep 'ben ailem için ruhumu da veririm. Hazreti Muhammed'in çektiği zorluklar gibi zorluk çeksem de ailem için her şeyi yaparım' demiş."

4 çocuğu evlat edinerek büyütmüş

Kazada ölenlerden Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti.

Akalın, "Komşumuz asla kimsenin sözünü etmeyen bir insandı. Çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyütmüş, evlendirmiş, dünyalar iyisi bir insandı. Onların hayatlarına yardımcı olmuş, abdestinde namazında biriydi. O gün bankaya işlemleri için gidiyordu. Her zaman hayır işleriyle uğraşırdı. Çok dürüst bir hanımefendiydi." şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Türkan Kayış'ın eşi Oğuz Kayış ise fatura ödemek için evden ayrılan eşini kazada kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı.