Otobüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var Erzurum'da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Tercan-Aşkale kara yoluTepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir TIR'a arkadan çarptı. Otobüsteki 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. İki yaralının durumu ağır Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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