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Yerel Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı
Yerel

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin otobüs ile çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 06:06:00 -
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Haydar C.'nin kullandığı 06 BF 9931 plakalı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki 16 ABN 724 plakalı Mercedes marka otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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