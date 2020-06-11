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Ekonomi

Otobüs firmaları kampanya başlattı, bilet fiyatları yarı yarıya düştü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde otobüs firmaları kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:24:10 -
Otobüs firmaları kampanya başlattı, bilet fiyatları yarı yarıya düştü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde otobüs firmaları kampanya başlattı. Kampanya sonrası bilet fiyatları yarı yarıya düştü.


Siirt’te İstanbul, Ankara, Aydın, Marmaris, İzmir, Konya, Adana ve Mersin arası çalışan iki otobüs firması kampanya başlatınca bilet fiyatları düştü. 1 Haziran’dan itibaren iki firma, kademeli olarak fiyatlarını indirmeye başladı. Firmalar İstanbul’a 150, Ankara’ya ise 125 liradan yolcu taşımaya başladı. Firmaların kampanyası vatandaşları memnun etti.


Siirt Petrol Turizm Kurtalan temsilcisi Murat Bora, fiyattan önce müşteri memnuniyetinin daha önemli olduğunu söyledi.


Aydın Ceylan isimli müşteri, uygulamanın halk için çok iyi olduğunu söyledi.


Kasım Özdemir ise, "Daha önce 350 liraydı şimdi düşmüş, güzel olmuş" dedi.

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