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Otobüs duraklarının camlarını kırdılar! Belediye başkanı çok sinirlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde otobüs duraklarının camını kıran magandalara tepki gösteren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bu saldırıları kim yapıyor ise bu işin ciddi anlamda takipçisiyiz. Emniyet ekiplerimiz soruşturma başlattı. Bunlar kimse cezalandırılacak" dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:43
Otobüs duraklarının camlarını kırdılar! Belediye başkanı çok sinirlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde daha önce bankların yakılmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bu kez de otobüs duraklarına saldırıp, camları kırdı. Saldırganlara tepki gösteren Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bu işin takipçisiyiz, bunlar kimse bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

İznik Gölü kenarına belediye tarafından 20 milyon TL harcanarak yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmıştı. Bugün de saldırganlar yeni yapılan otobüs duraklarının camlarını kırdı. İznik sahilinde turizm işletmesi bulunan Ali Karaman, "Kamu malını, vatandaşın malını böyle birkaç serseri gelip kırdılar. Bu durak sizin babanızın vergileri ile yapılmış. Yağmurlu havada ıslanma, üşüme diye bu durağı yaptılar. Geçen haftada bankları yaktılar. Buraya güvenlik kamerası şart" diye konuştu.

Başkan Sargın'dan tepki

Saldırganlara tepki gösteren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise "Bu saldırıları kim yapıyor ise bu işin ciddi anlamda takipçisiyiz. Emniyet ekiplerimiz soruşturma başlattı. Bunlar kimse cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:43
  1. Karaman
  2. Bursa
  3. İznik
  4. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
  5. Otobüs duraklarının camlarını kırdılar
  6. şehir magandaları

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