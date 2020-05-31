  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Otobüs durakları dezenfekte edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde tüm otobüs duraklarını bakım ve onarımdan geçirerek, dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:36:28 -
Otobüs durakları dezenfekte edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde tüm otobüs duraklarını bakım ve onarımdan geçirerek, dezenfekte etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarını temizledi. Tüm ulaşım aksında bulunan ahşap, metal ve cam gibi birbirinden farklı özelliklere sahip duraklar Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip tarafından önce sıcak su ve deterjanla yıkandı. Ardından da korona virüse karşı dezenfekte edildi. Bunun dışında duraklarda görsel kirlilik oluşturan ve izinsiz konulan afişler de kaldırıldı.


Haftanın ilk gününde vatandaşların yoğun olarak kullanacağı otobüs duraklarının belirli periyotlarla temizliğinin yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı