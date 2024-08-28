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Dünya Otobüs devrildi: 10 ölü!
Dünya

Otobüs devrildi: 10 ölü!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 17:42:00 -
Otobüs devrildi: 10 ölü!

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde, seyahat ettikleri bir otobüsün devrilmesi sonucu on yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde, seyahat ettikleri bir otobüsün devrilmesi sonucu on yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Limpopo İl Ulaştırma ve Toplum Güvenliği Dairesi yaptığı açıklamada, kazanın gece yarısından hemen önce Makhado yakınlarındaki N1 otoyolunda, otobüsün komşu Zimbabve'den Johannesburg'a doğru giderken meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, kazada 5'i kadın 10 kişinin öldüğünü ve tamamının yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Ülke medyasına göre otobüs Makhado'dan Polokwane'ye doğru giden son kavşağa yüksek hızla girdi ve kontrolünü kaybederek devrildi.

Otobüs şoförünün işinde yeni olduğu ve çevreyi bilmediği öne sürüldü.

Karayolları Trafik Yönetim Kurumu'ndan (RTMC) yapılan ayrı bir açıklamaya göre, kazada 3 kişi ağır, 20 kişi hafif yaralandı, 22 yolcu ise yara almadan kurtuldu. (İLKHA)

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