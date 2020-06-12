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Ekonomi

Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde yüzde 25 ile 30 arasında indirime gidildi - Seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:24:11 -
Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

Bakanlığın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı.

Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi. 301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak. 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.

Tebliğe göre yurt içi yolcu taşımacılığında yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

YOL MESAFESİTARİFEYOL MESAFESİTARİFE
(KM)(TL)(KM)(TL)
101-11570701-800150
116-13075801-900165
131-15080901-1000185
151-175851001-1100205
176-200901101-1200225
201-250951201-1300240
251-3001051301-1400260
301-3501101401-1500280
351-4001151501-1625300
401-5501201626-1750315
551-6251251751-1875335
626-7001301876-2000355
2001 ve üzeri 375

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