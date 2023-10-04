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Yerel Otobüs beklerken kavga eden 2 kişi aynı anda kalp krizi geçirdi
Yerel

Otobüs beklerken kavga eden 2 kişi aynı anda kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:20:00 -
Otobüs beklerken kavga eden 2 kişi aynı anda kalp krizi geçirdi

Bursa’da terminalde otobüs bekleyen iki yolcu arasında yaşanan kavgadan ibretlik bir hikaye çıktı.

2 Eylül’de Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde memleketine gitmek için yolcu otobüsünün bulunduğu perona ilerleyen Kazım İnanç, eşyalarını taşımak için yük taşıma aracı aldı. Peronda bekleyen İnanç’ın yanına gelen Bayram Turgut, eşyalarını yüklemek için İnanç’tan yük taşıma aracını istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklu saldırıda bulunan kişileri çevredekiler ayırırken, kalp hastası İnanç ve Turgut, aynı anda kalp krizi geçirdi. Turgut olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden İnanç, “Elimdeki arabayı almak istedi. Küfredip saldırdı. Sadece o bana vurdu. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Kazım İnanç, haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla serbest bıraktı.

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