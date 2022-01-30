Otobüs 400 metreden aşağıya yuvarlandı: 11 ölü!
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada en az 11 kişi öldü. Otobüste kaç yolcunun bulunduğunun henüz bilinmediği belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle 400 metre yükseklikten takla attığı açıklandı.
Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Aralarında çocukların da olduğu yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Otobüste kaç yolcunun bulunduğunun henüz bilinmediği belirtildi. (İLKHA)