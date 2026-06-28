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Gündem Oto yıkamacıya girip mutfağa geçen leylek koruma altına alındı!
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Oto yıkamacıya girip mutfağa geçen leylek koruma altına alındı!

Yeniakit Publisher
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Oto yıkamacıya girip mutfağa geçen leylek koruma altına alındı!

Karabük’te bir oto yıkama dükkanına sığınan ve mutfağa geçip yiyecek arayan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Karabük’te Atatürk Bulvarı üzerindeki bir oto yıkama dükkanına giren leylek, iş yeri sahibini ve çalışanları şaşırttı. Dükkanda bir süre dolaşan ve daha sonra mutfak bölümüne geçerek yiyecek arayan leyleğin uçamadığını fark eden iş yeri sahibi Satılmış Kuru, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bir süre iş yerinde misafir edilen leylek, olay yerine gelen DKMP ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin sağlık durumundan endişe ettiğini belirten Satılmış Kuru, "Herhangi bir sıkıntısı görülmüyor ancak uçmuyor. Sıcaktan mı oldu, ne oldu anlamadık’’ dedi.

Koruma altına alınan kuşun veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavi ve rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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