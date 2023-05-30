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Yerel Oto tamircisinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Yerel

Oto tamircisinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 10:54:00 -
Oto tamircisinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da tamirci dükkanına gelen bir şahıs, 2 kişiyi silahla yaraladı.

Tekirdağ Çorlu’da tamirci dükkanına gelen bir şahıs, 2 kişiyi silahla yaraladı.
Olay, Zafer Mahallesi’nde bulunan yeni sanayi sitesinde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen bir şahıs, iş yeri sahibi N.Y. ile kuzeni E.Y.’ye ateş açtı. Bacak ve kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan 2 kişi, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırgan ise koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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