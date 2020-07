Oto kiralamada dolandırıcılara dikkat

Akit Ekonomi

Oto kiralama adı altında dolandırıcılık yapan şahıslar tepkilerin odağında. Vatandaşlara senet ve sözleşme imzalatıp kiraladıkları otomobiller karşılığında aldıkları teminat ücretlerini çeşitli bahanelerle iade etmeyen bu şahıslarla ilgili şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor.

Yakınmalara kulak verilmeli

Nitekim oto kiralama vurguncularının sayısının arttığından dert yanan tüketici derneklerinin yetkililerinden “Artık yakınmalara kulak verilmeli, ek önlemler alınmalı ve mağduriyetlerin önüne geçilmeli” çağrısı geldi. Aynı yetkililer, vatandaşlara ise “Kaydı kuydu olmayan şirketlerden hizmet almayın” diye seslendi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada taşıt kiralama dolandırıcılarıya ilgili şikâyet adedinde belirgin artış görüldüğünü belirtti. Kiraladıkları otomobillere zarar veren ve vatandaşların teminat bedellerini ödemeyen üçkâğıtçılara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Güvenilir olmayan firmalardan, şahıslardan uzak durulmalı” dedi.

Ağaoğlu, ayrıca “Vatandaşlarımızca araç kiralayan firmalar enine boyuna araştırılmalı. Bu firmalarla ilgili internette yer alan yazılar, yorumlar okunmalı. Kıymetli evrak imzalamaktan da kaçınılmalı. İlla imzalamak gerekiyorsa evrağa ‘İşbu senet nama yazılıdır, teminat olarak verilmiştir’ cümlesi eklenmeli. Teslimat öncesinde ise aracın fotoğrafı çekilmeli” uyarısında bulundu.

Rent a car şirketlerinin yakın markaja alınmasını savunan Ağaoğlu, “Oto kiralama işini yapacak kişiler yetkilendirilmeli. Taşıt alım satımı yapanlar gibi bunlar da kayıt altına alınmalı. Berber dükkânları dahi ruhsatlandırılıyor ama rent a car firmalarında izin belgesi aranmıyor. Bu anlaşılır bir durum değil, garip” diye konuştu.

Önemli talep

Oto kiralama mağdurları, her platformda denetimlerin arttırılmasını talep ediyorlar. Mağdurlardan A.T., emniyeti sahtekârları tek tek tek belirlemeye davet ediyor. 2 günlüğüne kiralanan araç için 2 bin 500 lira teminat bedeli alındığını anlatan T., “Hizmet aldığım rent a car şirketine bağlı elemanlar tarafından taşıtın teslim tarihinden bir gün önce çizildiğini fark ettim. Arabayı şirkete götürdüğümde ‘Şurada şurada çizikler var’ dediler. Bunun için bin 500 lira bedel biçtiler. Öbür yandan bin ila bin 500 lira servis masrafı çıkardılar. Teminat ücretim buhar oldu. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Emniyet bir an evvel devreye girsin, gerekli önlemleri alsın” ifadelerini kullanıyor.