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Oto galericiler internetten yapılan ikinci el satışlardan dertli

Kahramanmaraş’ta oto galericiler, internet üzerinden yapılan araç satışlarının piyasa fiyatlarını yükseltmesinden yakınıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:43
Oto galericiler internetten yapılan ikinci el satışlardan dertli

Kahramanmaraş’ta oto galericiler, internet üzerinden yapılan araç satışlarının piyasa fiyatlarını yükseltmesinden yakınıyor.


Kahramanmaraş’ta 10 yıldır sektörün içerisinde yer alan Muhammet Başkonuş, internet öncesinde her bölgede tutulan bir araç olduğunu belirterek, ’’Kahramanmaraş’ta tutulan bir marka oluyordu. Komşu illerde başka araçlar tutuyordu. Her bölgenin kendine has araçları olunca, ona göre de uygun fiyatlar oluyordu. İnternetten araç satışları başlayınca Türkiye’nin her yerinde bütün araçların piyasası aynı oldu. Bizim burada yaşadığımız olumsuzluklardan birisi, piyasayı şahısların belirlemesi oldu’’ dedi.


Herkesin kendi arabasına kafasına göre fiyat belirlediğini söyleyen Başkonuş, "Böyle olunca, piyasayı şahıslar belirler oldu. Normal piyasası 25 bin lira olması gereken araçlar, interneti açıp baktığımızda 30 bin liradan aşağı değil. Biz bu sıkıntıyı her araçta yaşıyoruz. Bunu çözmek için ancak satış yetkisini noterlerden alıp, belirli kriterleri taşıyan bayi ve galerilere verirlerse çözülür diye düşünüyorum. Biz galeriler olarak araç bulmakta zorlanıyoruz. Nasıl zorlanıyoruz? Bize inanılmaz fiyatlarla geliyorlar. Biz satış konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aynı araca vatandaşın kendi aracına istediği fiyattan daha aşağı fiyat istiyoruz. Bu defa da alıcı soruyor? Piyasada yüksek sizde niye ucuz? Aracın sıkıntısı mı var diyorlar. Yoksa biz satışta sorun yaşamıyoruz’’ diye konuştu.


İnternette serbest bir piyasa olduğunu söyleyen Hasan Biryar ise "25 bin liralık arabaya 30 bin liraya yazıyorlar. Bunların önüne geçilmeli’’ dedi.


Herkesin kendi kafasına göre fiyat yazmasının piyasayı yükselttiğini belirten Mustafa Kömü, "İnternette piyasa değerinin üzerinde fiyatlar yazılıyor. Parçası değişen araç ile orijinal araç arasında çok fazla fiyat farkı oluyor. Bu dönemde sıfır araç almak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:43
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