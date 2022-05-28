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Yerel Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine baskın
Yerel

Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine baskın

İzmir Ödemiş'te bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 08:17:00 -
Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine baskın

İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir oto ekspertiz dükkanında kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada 1 adet sürgü, 2 adet tabanca, 3 namlu parçası, matkap uçları, 3 adet tabanca kabzası, 27 adet fişek ile çok sayıda ravya ve namlu açmaya yarayan aparat ele geçirildi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A.T., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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