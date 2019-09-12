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ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil can suyu gerekiyor”

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş ve çevresinde hızla artan hayvancılık sektöründe bazı sıkıntıların baş göstermeye başladığını belirterek, “Hayvancılığa acil can suyu gerekiyor” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil can suyu gerekiyor”

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş ve çevresinde hızla artan hayvancılık sektöründe bazı sıkıntıların baş göstermeye başladığını belirterek, “Hayvancılığa acil can suyu gerekiyor” dedi.


Yaz aylarının büyükbaş hayvancılık yapan çiftçiler için zor ve meşakkatli geçtiğini ifade eden ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, “Bunun nedeninin hayvanların özellikle bir yıllık kaba yemlerinin yaz aylarında temin ediliyor olmasıdır. İlkbaharla birlikte mısırların ekimi başlıyor ve ortalama 6-7 aylık dönemde bir veya iki defa hasat ediliyor. Bu dönemin sonunda da genellikle hasıl ya da farklı yem bitkisi ekilerek bir sonraki mısır ekim zamanına kadar işçilik yönüyle ve maliyetler yönüyle daha rahat döneme giriliyor. Maliyetlerin çok yoğun olduğu yaz aylarında hayvancının en büyük derdi de sıcak stresinin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkisi ile süt ve gebelik oranlarındaki düşmedir” diye konuştu.


Maliyetlerin son yıllarda hızla arttığına dikkat çeken Eriş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


“Son bir senede yem, gübre, mazot, işçilik, elektrik maliyetlerinin neredeyse ikiye katlandığını düşünürsek hayvancılığın ciddi mali sıkıntılar içerisinde olduğunu anlamak zor değil. Hayvancılık aynı zamanda gecesi gündüzü olmayan, insanın tüm zamanını alan, emek yoğun çalışılan bir meslektir. İşte bu noktada artan maliyetler de göz önüne alınarak özellikle hayvancının Ziraat Bankasından kullandığı sübvansiyonlu kredinin şube yetkisinin arttırılması gerekiyor. 5 yıldır şube yetkisinin 400 bin TL olduğu sübvansiyonlu kredinin yem maliyeti göz önüne alındığında en az iki katına çıkarılması gerekir. Kredi veriliyorsa banka ödeme riskini önemseyecektir. Konuya bu noktadan bakıldığında yine son 5 yılda süt fiyatı baz alındığında iki katına yakın fiyat artışı göze çarpıyor. Bu noktada da yine elde edilen ciro çiftçi açısından iki katı olduğu için sübvansiyonlu kredinin şube yetkisinin güncellenmesini de geç kalındığını söyleyebiliriz. Bir an evvel Ziraat Bankasının şube yetkisinin arttırılarak çiftçinin kaliteli kaynağa erişimi sağlanmalıdır. Aksi takdirde çiftçi borç yükünün altında her geçen gün eriyecek ve hem et hem süt üretiminde tamamen ithalata mahkum bir ülke haline geleceğiz."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
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