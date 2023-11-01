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Aktüel Otları yakmak isterken bağ evini yaktı
Aktüel

Otları yakmak isterken bağ evini yaktı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:12:00 -
Otları yakmak isterken bağ evini yaktı

Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın bahçe temizliği yapmak amacıyla tutuşturduğu otlar, yangına dönüşerek bağ evinin yanmasına neden oldu.

Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın bahçe temizliği yapmak amacıyla tutuşturduğu otlar, yangına dönüşerek bağ evinin yanmasına neden oldu.
Önerler Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, bahçe temizliği yapmak amacıyla evin önündeki otları tutuşturdu. Bağ evine de sıçrayan yangının büyümesi üzerine büyük panik yaşayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü.

Önerler Muhtarı: Maddi hasar var
Yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, “Olayı duyar duymaz vatandaşımızın yardımına koştuk. Kendi imkanlarımız dahilinde hortumu elime alıp ben de söndürme çalışmalarına destek oldum. Neyse ki facia yaşanmadan müdahale ettik. Olay maddi hasarla atlatıldı. Mahalle sakinimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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