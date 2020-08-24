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Spor Otizmli sporcu Muammer Can Demirci, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tarihine geçti
Spor

Otizmli sporcu Muammer Can Demirci, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tarihine geçti

Muammer Can, engelli sporcular kategorisinde birinciliği elde eden ilk otizmli sporcu oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:11:12 -
Otizmli sporcu Muammer Can Demirci, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tarihine geçti


ANKARA (AA) - 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda engelli sporcular kategorisinde birinci olan Muammer Can Demirci, bu başarıya ulaşan ilk otizmli sporcu olmayı başardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda dün gerçekleşen yarışı milli sporcu Muammer Can Demirci engelliler kategorisinde birinci sırada bitirdi. Muammer Can, böylece yarış tarihinde "engelli sporcular kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk otizmli sporcu" unvanını elde etti.

Ayrıca Selin Zülal Önal ise yarışlarda İstanbul Boğazı'nı geçen ilk kadın otizmli sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Engelli sporcular kategorisinde ikinci ve üçüncü sırayı paralimpik yüzücüler aldı. Yarışı Uğurcan Özer ikinci, Necmi Kaan Çavuşer ise üçüncü sırada tamamladı.


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