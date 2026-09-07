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Aktüel Otizmli Kuzey'in annesi: Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş
Aktüel

Otizmli Kuzey'in annesi: Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş

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Otizmli Kuzey'in annesi: Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş

Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada sanık S.P.C. basını suçladı; mahkeme tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Mersin'de bir rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli Kuzey Yılmaz'ı darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmen S.P.C. (31), Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında basın üzerinden mahkeme kararının etkilenmeye çalışıldığını öne sürdü; anne Sermin Yılmaz ise oğlunun kulağının çekildiğini, başının masaya vurulduğunu ve tokatlandığını anlattı.

Olay, 21 Nisan'da yaşandı. Kuzey, 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istemiyor ve huzursuz davranışlar sergiliyordu. Anne ve babası Bahattin ile Sermin Yılmaz, çocuklarının vücudunda darp izleri fark edince merkez yönetimiyle görüşerek güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Kayıtlarda eğitmen S.P.C.'nin çocuğu darp ettiğinin görülmesi üzerine aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.P.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

S.P.C. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Kuzey Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık: Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar

Savunmasında 4 aydır tutuklu olduğunu, ailesiyle birlikte psikolojik baskı altında bulunduğunu dile getiren S.P.C., "Duruşmaya basın davet ediliyor. Basın aracılığıyla mahkeme kararı etkilenmeye çalışıyorlar. Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar. Ben içerdeyim ve tehlike altındayım. Başıma bir şey gelirse sorumlusu müştekilerdir" dedi. Sanık, ailenin çocuk üzerinden maddi ve manevi çıkar sağlamak istediğini düşündüğünü de söyledi.

Anne: "Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış"

Duruşmada söz verilen anne Sermin Yılmaz, yargılama sürecinde öğrendiklerini şu sözlerle aktardı: "Benim savunmasız evladımı hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik insan onuruyla bağdaşmayan fiziksel ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş."

Sanığın suçunu sürekli inkar ettiğini ve pişmanlık göstermediğini söyleyen anne, en ağır cezanın verilmesini ve S.P.C.'nin meslekten yasaklanmasını talep etti. Yılmaz, "Tek tesellim sizin sağlayacağınız mutlak ve eksiksiz adalet olacak" diye konuştu.

Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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