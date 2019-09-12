Otizm Vakfı tarafından ücretsiz seminer düzenlenecek Tohum Otizm Vakfı İşbirliği ile Malatya’da ailelere ve öğretmenlere otizm konusunda eğitim verilecek.

Tohum Otizm Vakfı İşbirliği ile Malatya’da ailelere ve öğretmenlere otizm konusunda eğitim verilecek.

Otizm Vakfı işbirliği ile özel gereksinimli çocukların aile ve öğretmenlerine yönelik ücretsiz olarak seminer düzenlenecek. Seminer aracılığıyla özel gereksinimli çocuğa sahip olan aileler, okulunda özel gereksinimli öğrencisi bulunan eğitmenlere ev programı geliştirme, davranış problemleri ile başa çıkma stratejileri semineri ile pratik öneriler sunulacağı belirtildi.

13 Eylül‘de Malatya’da gerçekleştirilecek olan ücretsiz seminere katılımlar konusunda vakıf ile iletişime geçilmesi istenildi.

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