Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir? Otizm tedavisi nasıl olur?

Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen, yaşam boyu süren bir gelişim bozukluğudur. Kaynağı psikolojik değil nörolojik olarak tanımlanmaktadır. Otizm kalıtımsal kökenli olduğu iddia edilse de kalıtsallığı oldukça karmaşıktır. İşte merak edilen haberin detayları…

Otizm nedir? OSB nedir?

Otizm spektrum bozukluğu yani kısaca otizm olarak adlandırılan hastalık, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel değişikliktir. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişine tesir eden bazı sinir sistemi problemlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Otizm belirtileri nelerdir?

1-Kendisiyle konuşan bireyleri duymamak ya da tepki vermemek

2-İsimle seslenilmesine herhangi bir biçimde cevap vermemek

3-Fiziksel temaslardan (dokunma, kucakta taşınma vb.) hoşlanmamak

4-Tek başına olmayı tercih etmek

5-Kelime ve cümleleri öğrenememek; düzenli cümle kuramamak ve konuşulanları anlayamamak

6-Sürekli aynı kelime ve cümleleri tekrarlamak

7-Hisleri ve duyguları tam olarak ifade edememek

8-Erişmek istenilen nesneleri işaret edememek ya da istenildiğinde onları getirememek

9-Göz temasından kaçınmak

10-Hırçınlık, öfke nöbetleri

11-Mizah, şaka gibi söylemleri anlayamamak

12-Sallanma, kendi etrafında dönme ya da çırpınma gibi hareketleri sürekli olarak tekrar etmek

13-Kendine zarar verebilecek davranışlar sergilemek (kendini ısırmak, başı yere ya da duvara vurmak gibi)

14-Birtakım rutinler oluşturmak ve bunların bozulmasına tahammül göstermemek

15-Koordinasyon bozukluğu

16-Ayak parmaklarının ucunda yürüme gibi farklı yürüme biçimleri geliştirmek

17-Eşyaları sürekli düşürmek, takılıp düşme gibi davranışları tekrarlamak

18-Bir yemeğe aşırı bağlılık göstermek ve/veya bazı yiyecek çeşitlerini tamamen reddetmek

19-Cansız nesnelerle insanlardan daha fazla temas kurmak

20-Işık, ses ve fiziksel temasa karşı aşırı duyarlılık göstermek; buna karşın ağrı, acı ve sıcaklık karşısında duyarsız davranmak

Otizm tedavisi nasıl olur?

Otizmi önlemenin henüz bilinen tedavisi yoktur, ancak uygulanabilir çeşitli tedavi yolları vardır. Erken tanı ve erken müdahale en faydalı tedavi yöntemidir.

Davranış, beceri ve dil gelişimine yardımcı tedavi seçenekleri olabilir. Ancak, geç kalınsa bile müdahale her yaşta fayda sağlayabilir. Otizm semptomları bütünüyle aşılamasa bile, spektruma sahip birey iyi bir şekilde hayatını sürdürmeyi öğrenebilir.