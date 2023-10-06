Otizm hastası çocuk satrançla hayata tutunuyor!

Kas ve otizm hastası Mehmet Baloğlu Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisi ’ne gelip, satranç öğrenerek hastalığının oluşturduğu sıkıntıları atlatmaya çalışıyor

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalar yapan Şahinbey Belediyesi, kas ve otizm hastası olan 14 yaşındaki Mehmet Baloğlu, Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde satranç öğrenerek yaşama daha sıkı tutunuyor.

ÇOCUĞUMUN YAŞAMI DEĞİŞTİ

Ailesi 14 yaşındaki Mehmet’in Mimar Sinan Sosyal Tesisi’nde satranç öğrenerek yaşama daha sıkı tutunduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımızdan, Mimar Sinan Sosyal Tesisi yöneticilerinden ve hocalarından Allah razı olsun. Çocuğum kas ve otizm hastası olduğu için diğer çocuklar gibi oyunlar oynayamıyor. Bu nedenle biraz daha sakin, sosyal oyunlar ve aktiviteler yapması gerekiyordu.

Mimar Sinan Sosyal Tesisi‘nde satranç eğitimi aldı. Oğlum satranç oynamayı seviyor. Onun için farklı bir çevre ve arkadaş ortamı oluştu. Bu çevre ile birlikte hastalıklarında yaşanan sıkıntılar da azalmaya ve olumlu yönde gelişmeler olmaya başladı. Bir kez daha bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.