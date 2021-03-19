Ötenazi nedir ve hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

İspanya devletinde ötenazinin yasallaşmasının ardından ötenazinin ne olduğunu ve hangi ülkelerde uygulandığı gündem konusu haline geldi. Ötenazi, bir kişinin veya bir hayvanın tıbbi açıdan kurtulması mümkün olarak görülmediği durumlarda, kişiye veya hayvana yüksek dozda ilaç vererek hayatını sonlandırma işlemine denir. Dünyadaki çoğu ülke de ötenazi yasaktır. Ötenazi işleminin hangi ülkelerde uygulandığını merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Ötenazi hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

1-Ötenazi işlemini yasal olarak 2001 yılında kabul eden ilk ülke Hollanda’dır.

2-Ötenaziyi, 2002 yılında Belçika’da da yasal olarak kabul edilmiştir.

3- Ötenazi uygulaması, 2009 yılının şubat ayında Lüksemburg’da kabul edilmiştir.

Ayrıca bugün İspanya’nın da kabulüyle, dünya genelinde Almanya, Kanada ve ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanabiliyor.

İslam dinine göre ötenazi caiz midir?

İslam dinine göre bütün canlıların yaşama hakkı kutsaldır. Hiçbir sebeple bu hak onların elinden alınamaz.

Ötenazi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı “Tıbbi verilere göre yaşama umudu kalmamış ve şiddetli acılar hisseden bir insanın hayatına bir başkanını eliyle son verilmesi olan ötanazi talepte bulunun kişi açısından intihar, bunu yapan açısından cinayettir. Allah'ın emanet ettiği cana haklı bir gerekçe olmadan kıymak asla caiz değildir. Çünkü bu hem Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek hem de onun takdirine karşı isyan anlamına gelir. Çekilen acılar müminin günahları için kefarettir. Üstelik hızla gelişen tıp alanında yeni tedavi imkanlarının bulunması da muhtemeldir.” İfadesine yer verildi.