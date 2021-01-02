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Yaşam Ötenazi nedir? Ötenazi yaptırmak günah mıdır?
Yaşam

Ötenazi nedir? Ötenazi yaptırmak günah mıdır?

Ötenazi nedir? Ötenazi yaptırmak günah mıdır? Ötenazi işlemi ne anlama gelir? Tıbbi bir müdahale olan ötenazi uygulaması, dinen günah olup olmadığı merak ediliyor. Birçok vatandaş tarafından araştırılan ötenazi işlemi bazı ülkelerde yasalken bazı ülkelerde yasak ilan edilmiştir. Peki, Ötenazi nedir? Ötenazi işlemi günah mıdır?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:46:00 -
Ötenazi nedir? Ötenazi yaptırmak günah mıdır?

İspanya’da ötenazi yaptırmanın yasal hale getirilmesinin ardından ötenazinin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Ötenazinin ne olduğu ve nasıl yapıldığının yanı sıra dinen günah olup olmadığı da araştırılıyor. Ötenazi yaptırmak bazı ülkelerde yasalken bazı ülkelerde ise yasak edilmiştir.

Ötenazi, hastalık yaşlılık ya da sakatlık gibi nedenlerden dolayı yaşamını sürdürmekte zorlanan kişilerin ya ilaçla ya da yaşam destek cihazından ayrılması yolu ile hayatına son verilmesi durumudur. Ötenazi işlemi bazı ülkelerde yasalken bazı ülkelerde ise yasaktır.

Ötenazi işlemi ülkemizde yasak değildir. Tıbbi bir operasyon olan ötenazinin kelime anlamı ise ölümdür. Ötenazi işleminde hayatını sonlandırmak isteyen kişi bu seçimi kendi tercih etmesi üzerine yaşamı sonlandırılır. Daha çok acı dolu hastalıklara sahip kişiler, acısız ölümle ölmeyi tercih ettikleri için ötenazi işlemini tercih etmektedir. Ötenaziyi tercih eden kişinin bu kararı kendisi vermesi gerekir ve bir başkası onun yerine karar alma durumu söz konusu değildir. Kararı alan kişiye ötenazinin ve ötenazi yapıldıktan sonra yaşayacağı her şey anlatılmaktadır.  Ötenazi işlemi öncesinde kişi uyutulur ve daha sonra enjeksiyon ile ötenazi işlemi yapılır.

Ötenazi işlemi dinen günah mıdır?

Ötenazi, İslam dininde günahtır. Çünkü Allah tarafından yaratılan kişilerin canını ancak yalnızca Allah alabilir. Dolayısıyla her ne durumda olunursa olsun insanların kendi ölümlerine karar verme yetkileri olamaz. Ötenazi uygulaması dinen günahtır.

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