Otellerin tercihi “Mitsubishi Heavy Klima Sistemleri”

Gücünü 58 yıllık Form tecrübesi ve Mitsubishi Heavy Industries’in üstün Japon teknolojisinden alan Form MHI Klima Sistemleri, ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan ve farklı iklimlendirme ihtiyaçlarına sahip otel projelerinde geniş ürün gamı, güçlü mühendislik alt yapısı, yaygın satış ve servis ağıyla hem profesyonellerin ve hem yatırımcıların tercihi oluyor.

The House Residence Helis Bodrum’un iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy’e emanet

Bodrum’un Adabükü mevkiinde yer alan The House Residence Helis Bodrum’un, 72 bin m² proje alanında inşa edilen ve 194 villadan oluşan yaşam alanlarının iklimlendirmesi Mitsubishi Heavy VRF Klima Sistemleri ile sağlandı. Toplam kapasitesi 2,716 kW olan Mitsubishi Heavy VRF klimalar, üstün teknolojisi ve verimliliği ile öne çıkıyor.

Siam Elegance Hotels’in tercihi; Mitsubishi Heavy

Form MHI Klima Sistemleri, Antalya Serik’te bulunan Siam Elegance Hotels’in iklimlendirme ihtiyacına Mitsubishi Heavy split klimalar ve Airflex teknolojili kaset tipi klimalarla çözüm sundu. 2,070 kW kapasiteli proje kapsamında, çevre dostu R32 gazlı Trend serisi split klimaların ve Airflex kanat teknolojisiyle rüzgârsız serinlik konforu sunan kaset tipi klimalar tercih edildi.

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Trabzon Tilya Resort Hotel Mitsubishi Heavy ile iklimleniyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yer alan Tilya Resort Hotel, sahil kenarına konumlanan 10.000 m² proje alanının iklimlendirmesinde Mitsubishi Heavy’nin kalitesine ve Form’un gücüne güvendi. Tilya Resort Hotel’in, iklimlendirme ihtiyacı A Design Ödüllü kanat teknolojisine sahip rüzgârsız serinlik sağlayan Airflex kaset tipi klimalar ve tek yön kaset tipi klimalarla karşılandı.

Ephesia Holiday Beach Club’da Mitsubishi Heavy konforu

Kuşadası’nda, Ege kültürünü ve tarzını yansıtan yapısıyla öne çıkan Ephesia Holiday Beach Club; otel odaları ve sosyal alanları da dahil olmak üzere iklimlendirmesini Mitsubishi Heavy split klimalara emanet etti.

Mitsubishi Heavy split klimalar, R32 soğutucu akışkan sayesinde yüzde 19 daha az elektrik harcıyor. Ayrıca üstün filtrasyon ve kendi kendini temizleme özellikleriyle de ortam havasını hijyenik ve taze tutarak sağlığınızın korunmasına katkıda bulunuyor.