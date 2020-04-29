Otellerden Corona’ya karşı dayanışma
Corona virüsüne (Covid-19) karşı Avrupa’da başlatılan ve otellerin boş odalarının akşam saatlerinde ışıklarının yakılıp ‘4U! (Sizinİçin!)’ mesajının verilmesini öngören dayanışma projesine ilgi yoğun.
Projeye Türkiye otelleri de dahil olmuş durumda. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektörü temsilcilerine “Birlikteliğe, umuda ve ilhama ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde önemli bir adım atın. Boş odalarınızın camlarına saat 20.30’da başlayarak 30 dakika ‘4U! (Sizinİçin!)’ yazın” çağrısında bulundu. Eresin, Covid-19’a karşı verilecek dayanışma mesajının fotoğraflarının #Light4Eachother, #Light4U hashtag’leriyle sosyal medya kanallarında paylaşılabileceğini de belirtti.