  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Otellerden Corona’ya karşı dayanışma

Corona virüsüne (Covid-19) karşı Avrupa’da başlatılan ve otellerin boş odalarının akşam saatlerinde ışıklarının yakılıp ‘4U! (Sizinİçin!)’ mesajının verilmesini öngören dayanışma projesine ilgi yoğun.

2020-04-29 12:40:00 -
Otellerden Corona’ya karşı dayanışma

Projeye Türkiye otelleri de dahil olmuş durumda. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektörü temsilcilerine “Birlikteliğe, umuda ve ilhama ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde önemli bir adım atın. Boş odalarınızın camlarına saat 20.30’da başlayarak 30 dakika ‘4U! (Sizinİçin!)’ yazın” çağrısında bulundu. Eresin, Covid-19’a karşı verilecek dayanışma mesajının fotoğraflarının #Light4Eachother, #Light4U hashtag’leriyle sosyal medya kanallarında paylaşılabileceğini de belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı