Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu! Skandal görüntülere tepki yağdı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kadınlar U20 Milli Takımı'nın otelden atılmalarının ardından sokakta yattıkları görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Skandal görüntülere tepki yağarken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiği sorgulandı.
Otelin ücretinin ödenmemesi sebebiyle otelden atılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kadınlar U20 Milli Takımı'nın sokakta uyuduğu görüntüler, FIFPro Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. FIFA yetkilisi eski futbolcu Herita Ilunga da futbolcuların sokakta antrenman yaptığı görüntüleri hesabından paylaşırken, "Kosta Rika'daki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 20 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, otelden atıldıktan sonra sokakta kaldı.
FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiği sorgulandı
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann, sosyal medya hesabından, oyuncuların otelden atıldıktan sonra sokakta yattığı ve antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.
Baer-Hoffmann, Kongo Futbol Federasyonunun ödeme yapmaması nedeniyle oyuncuların otelden çıkarıldığını duyururken, FIFA'nın kadın futboluna yönelik yardımlarının nereye gittiğini sorguladı.
"Kosta Rika'daki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar"
Öte yandan bir diğer FIFA yetkilisi eski futbolcu Herita Ilunga da futbolcuların sokaktaki antrenman görüntülerini servis etti. Ilunga, "Kosta Rika'daki 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar" notunu düştü ve federasyona çağrıda bulundu.