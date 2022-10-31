  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otel yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı
Yerel

Otel yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te 4 katlı bir otelin 1'inci katı alev alev yandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü. Çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kurtardıklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 00:57:00 -
Otel yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aksaray Mahallesi, Katip Muslahattin Sokak'ta 4 katlı otelin 1'inci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler bir anda yükseldi. Otelde bulunanlar uyarılarak tahliye edildi.

Yan binalar da boşaltılırken çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kapıları kırarak kurtardıklarını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23