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Otel müdürü denize bakınca şok oldu! Erkek ve kadın cesedi...

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı denizde 1 erkek ve 1 kadının cesedi bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
Otel müdürü denize bakınca şok oldu! Erkek ve kadın cesedi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde Avsallar Mahallesi’nde bulunan sahilde ses duyan bölgede bulunan 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, denize baktı. Deniz yüzeyinde üzerlerinde kırmızı ve beyaz renkli tişörtün olduğu iki kişinin olduğunu gören Albayrak hemen denize girdi. Denize giren Albayrak, 1’i kadın iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler morga kaldırıldı

Çevredekilerin yardımıyla isimleri öğrenilemeyen iki kişinin cesedi kıyıya çıkartılırken olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşları arasındaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

İki kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
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  2. Alanya ilçesi
  3. Yavuz Albayrak
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