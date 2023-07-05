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Ekonomi Otel çalışanları greve gitme kararı aldı
Ekonomi

Otel çalışanları greve gitme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 08:22:00 - 2023-07-05 08:25:08
Otel çalışanları greve gitme kararı aldı

ABD'de bulunan bazı oteldeki çalışanlar tatil haftasında greve gitme kararı aldı.

Los Angeles’ta tam da tatil haftasında 14 bin otel çalışanı 2 Temmuz Pazar gününden itibaren greve gitti.

Bir taraftan Turizm sezonu diğer taraftan 4 Temmuz bağımsızlık günü tatili ABD Los Angeles’ta yoğun bir turizm sezonu devam ediyor. Ama otel işletmelerinin bu yoğunlukta önemli bir sorunu var: Amerika’nın yakın tarihli en büyük otel grevi Los Angeles’ta başladı.

Daha iyi ücret ve çalışma koşulu istiyorlar

Binlerce otel çalışanının şikayeti geçinememek. Talepleri daha iyi ücret daha iyi çalışma koşulları.

Los Angeles ve Orange County bölgesinde yüzlerce otel var. Ve bu otellerde bulaşıkçısından, oda görevlisine binlerce otel çalışanı hizmet veriyor.

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Otel çalışanlarının en büyük sorunu yüksek kiralar. Otel çalışanlarını temsil eden Unite Here Local 11 Sendikası üyeleri 2 Temmuz Pazar günü sokağa indi. Ellerinde pankartlarla çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.
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Sendika üyeleri otel sektöründe her geçen yıl kar oranının artış gösterdiğini ancak çalışanların durumlarında kötüye gidiş olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde çoğu işten çıkarılan otel çalışanları hala o dönemin getirdiği sıkıntıları yaşıyor. Los Angeles’ta yaşanan konut sıkıntısı, yüksek kiralar otel çalışanlarını zor durumda bırakıyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Haftası tatil döneminin başından itibaren 14 bin otel çalışanı greve başladı. Otel çalışanları saatlik ücretlerine 5 dolarlık zam isterken üç yıl için de toplam 11 dolar daha zam talep ediyor. Los Angeles’ta ortalama bir otel çalışanının maaşının yüzde 85’i kiraya gidiyor.

Zam talebi karşısında Los Angeles Bölgesi’ndeki 40’tan fazla otelin pazarlık grubu sözcüsü Keith Grossman yaptığı açıklamada zam taleplerine değinmezken “çalışanların grevine rağmen otelleri işletmeye devam edeceklerini” söyledi.(VOA Türkçe)

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