Ot toplarken kayalıklardan düşüp can verdi
Hakkari'nin Ağaçdibi köyü kırsalında, peynir ve yemek yapımında kullanılan otlardan toplayan Hacı Taş isimli vatandaş, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:54
Hakkari'de yaşayan Hacı Taş, bugün sabah saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte peynir ve çeşyitli yemeklerde kullanılan otlardan toplamak için merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaçdibi köyü kırsalına gitti. 6 çocuk babası Taş, ot toplarken dengesini kaybedince kayalıklardan düştü. Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Taş'ın cenazesi arkadaşları tarafından düştüğü yerden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna götrüüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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