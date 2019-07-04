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Ot toplamak için yola çıktılar! Son yolculukları oldu

Van'da kırsal alanda ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
Ot toplamak için yola çıktılar! Son yolculukları oldu

Van'ın Özalp ilçesinde ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde kırsal alanda ot toplamaya gidenleri taşıyan Sıtkı Atille yönetimindeki 65 AS 106 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü ile Yasin Atille hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan İslam Atille ise ilk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
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