ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre YKS klavuzu güncellendi
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'den üniversite sınavı kapsamında 2020 YKS'ye katılım gösterecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.
2020 YKS kılavuzu güncellendi!
ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.