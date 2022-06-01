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Eğitim ÖSYM'den son dakika duyuru: Erişime açıldı
Eğitim

ÖSYM'den son dakika duyuru: Erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 08:39:00 -
ÖSYM'den son dakika duyuru: Erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Yapılan açıklamada "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

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