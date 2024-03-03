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Eğitim ÖSYM'den MSÜ sınavı açıklaması
Eğitim

ÖSYM'den MSÜ sınavı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-03 07:28:00 -
ÖSYM'den MSÜ sınavı açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapamayacaklarını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır” 

 

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