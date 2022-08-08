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Eğitim ÖSYM'den flaş 'KPSS' açıklaması! Sınav tarihleri belli oldu
Eğitim

ÖSYM'den flaş 'KPSS' açıklaması! Sınav tarihleri belli oldu

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:39:00 - 2022-08-08 16:42:40
ÖSYM'den flaş 'KPSS' açıklaması! Sınav tarihleri belli oldu

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre iptal edilen KPSS'nin ardından yeni sınav tarihleri belli oldu.

KPSS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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