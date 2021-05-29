ÖSYM’den Akit’e açıklama: Garip bir operasyon çekildi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

KPSS başvurularının bugün başlayacağının öğrenilmesinin ardından bazı adaylar, sınav ücreti üzerinden ortaya atılan iddialarla ÖSYM’ye saldırmaya başladı. Sınav kılavuzu henüz yayınlanmamışken adaylar, sosyal medyadan sınav ücretinin 300 TL olduğunu iddia etmeye başlasa da Akit’e konuşan ÖSYM yetkilileri, söylentilerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

"Garip bir operasyon çekiliyor"

Akit’e konuşan ÖSYM yetkilileri, sosyal medyada dönen sınav ücretleri hakkında yaptıkları açıklamada, “Henüz sınav kılavuzu bile açıklanmamışken böyle iddiaların ortaya atılmasını doğru bulmuyoruz. Garip bir operasyon çekiliyor. Kimse bu tür iddialara itibar etmesin” ifadelerini kullandı.

KPSS sınav ücretleri

ÖSYM'nin duyurusuyla bugün başlayan KPSS başvuruları, 14 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS başvuru kılavuzu içeriği ve sınav ücreti gibi birçok konu netlik kazandı.

KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı ve 2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti 90 TL, Alan Bilgisi oturumları 65 TL ve ÖABT oturumu ücreti 90 TL olarak belirlendi.