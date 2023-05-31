ÖSYM'den açıklama geldi! Erişime açıldı...
ÖSYM, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) giriş belgelerini erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 17 Haziran'da gerçekleştirilecek 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.