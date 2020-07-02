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Eğitim

ÖSYM'den 2020 ALES açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:57:00 -
ÖSYM'den 2020 ALES açıklaması

Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. ALES oturum ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.

 

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