  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle sınavların tarihleri değişti. Öğrenciler “ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?” , “YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?” , “YKS kılavuzu indir?” , “ÖSYM sınav takvimi” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:13:00 -
ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Koronavirüs salgını eğitim alanını de etkiledi. Pek çok sınavın tarihi bu süreçte değişti.  Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

“Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

SINAV TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?
YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

Eğitim

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula
AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula

Eğitim

AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?
Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Eğitim

Korona vakası olmayan illerde okullar açılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı
Gündem

İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infiale neden olan sözleri sonrası görevinden istifa etti. Koca ..
Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti
Dünya

Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti

ORC anket şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanl..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı