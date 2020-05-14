Koronavirüs salgını eğitim alanını de etkiledi. Pek çok sınavın tarihi bu süreçte değişti. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

“Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi.

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