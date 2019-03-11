ÖSYM YKS geç başvuru 2019 ne zaman? Son dakika ÖSYM YKS haberleri

ÖSYM YKS geç başvuru tarihi son dakika merak ediliyor. Üniversite hayali kuran adayların 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS sınavına ilişkin başvurulara ilişkin ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınavına yönelik yaptığı açıklamada adaylara ÖSYM YKS geç başvuru uyarısında da bulundu. Peki ÖSYM YKS geç başvuru 2019 ne zaman? İşte son dakika ÖSYM YKS sınav haberleri…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 adayın başvurduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte, ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS'ye başvuran aday sayısının belli olduğunu ifade ederek, "Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu." bilgisini paylaştı.

2019 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM Başkanı Aygün, başvuru yapamayanlar ya da başvurularına yeni oturum eklemek isteyen adaylar için YKS'ye geç başvuru gününün 19 Mart olduğunu hatırlatarak, bunun neticesinde aday sayısında artış olabileceğini belirtti.